Deva Cassel e il suo taglio scalato a cui ispirarsi per il 2022 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Anno nuovo e voglia di nuovi tagli, o anche solo di dare un tocco in più all'acconciatura senza stravolgere il look. Se anche la vostra idea è questa, tra i nuovi trend ci sono hair stylist scalati come quello di Deva Cassel, la giovane modella figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Vi raccomandiamo... Monica Bellucci e Deva Cassel identiche in nuove foto La 17enne ha optato per la sua chioma fluente, un taglio scalato sulle lunghezze, soprattutto nella parte frontale, creando così un effetto dinamico naturale e molto fresco. Una scelta cool e versatile che rispecchia molto le ultime tendenze in fatto di hair look e che si sposa molto bene con la giovane età della modella.

