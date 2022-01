Dakar 2022, Danilo Petrucci: “Oggi una brutta caduta a 100kmh, qualche punto sul gomito ma tutto ok” (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Dakar, come si sa, non permette nemmeno un secondo di distrazione a chi la affronta. Nella giornata di ieri, per esempio, Danilo Petrucci ha potuto festeggiare il primo successo della sua avventura nella corsa più dura del mondo. Oggi, invece, il pilota umbro ha dovuto far fronte ad un momento davvero complicato. Dopo pochi chilometri dal via dello stage odierno, la sesta tappa, il portacolori del team Tech3 KTM è finito a terra, con danni che è lo stesso ex ducatista a raccontare per mezzo di un post sui suoi canali social: “Ieri ho vinto e quindi Oggi dovevo partire per primo. Dovevamo fare la tappa che ieri hanno percorso le auto e i camion, quindi numerose 4×4 con centinaia di cavalli. Era tutto completamente distrutto con le pietre che si nascondevano sotto la polvere. Al km 3 ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) La, come si sa, non permette nemmeno un secondo di distrazione a chi la affronta. Nella giornata di ieri, per esempio,ha potuto festeggiare il primo successo della sua avventura nella corsa più dura del mondo., invece, il pilota umbro ha dovuto far fronte ad un momento davvero complicato. Dopo pochi chilometri dal via dello stage odierno, la sesta tappa, il portacolori del team Tech3 KTM è finito a terra, con danni che è lo stesso ex ducatista a raccontare per mezzo di un post sui suoi canali social: “Ieri ho vinto e quindidovevo partire per primo. Dovevamo fare la tappa che ieri hanno percorso le auto e i camion, quindi numerose 4×4 con centinaia di cavalli. Eracompletamente distrutto con le pietre che si nascondevano sotto la polvere. Al km 3 ...

