Covid, in rapido aumento l'incidenza, salgono anche i ricoveri (Di venerdì 7 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'incidenza settimanale del Covid-19 a livello nazionale continua ad aumentare rapidamente: 1669 ogni 100.000 abitanti (31/12/2021 -06/01/2021). Erano 783 ogni 100.000 abitanti nel periodo dal 24/12/2021 al 30/12/2021). E' quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di Regia, secondo quanto reso noto dall'Istituto Superiore di Sanità.Nel periodo 15 dicembre – 28 dicembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,43 (range 1,23 – 2), in forte aumento rispetto alla settimana precedente e ben al di sopra della soglia epidemica. E' in forte aumento anche l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt = 1,3 (1,27-1,32) al 28/12/2021 vs Rt = 1,11 (1,08-1,13) al 20/12/2021.Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 15,4% (rilevazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'settimanale del-19 a livello nazionale continua ad aumentare rapidamente: 1669 ogni 100.000 abitanti (31/12/2021 -06/01/2021). Erano 783 ogni 100.000 abitanti nel periodo dal 24/12/2021 al 30/12/2021). E' quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di Regia, secondo quanto reso noto dall'Istituto Superiore di Sanità.Nel periodo 15 dicembre – 28 dicembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,43 (range 1,23 – 2), in forterispetto alla settimana precedente e ben al di sopra della soglia epidemica. E' in fortel'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt = 1,3 (1,27-1,32) al 28/12/2021 vs Rt = 1,11 (1,08-1,13) al 20/12/2021.Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 15,4% (rilevazione ...

