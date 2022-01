Covid e calcio, Draghi a Gravina: valutare stop campionato o partite a porte chiuse (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha chiamato oggi il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Draghi, da quanto si apprende, si è detto preoccupato della situazione del calcio alle prese con l’aumento dei contagi per il Covid. Un invito alla collaborazione, a quanto si apprende, è stato quello rivolto dal premier Draghi al presidente della Federcalcio Gravina con la sollecitazione a valutare la sospensione del campionato o lo svolgimento delle partite a porte chiuse per limitare la diffusione del contagio da Covid. La decisione è rimessa, si puntualizza, alla Federazione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario, ha chiamato oggi il presidente della Figc, Gabriele, da quanto si apprende, si è detto preoccupato della situazione delalle prese con l’aumento dei contagi per il. Un invito alla collaborazione, a quanto si apprende, è stato quello rivolto dal premieral presidente della Federcon la sollecitazione ala sospensione delo lo svolgimento delleper limitare la diffusione del contagio da. La decisione è rimessa, si puntualizza, alla Federazione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

GuidoDeMartini : ???? SOCIETÀ SPORTIVA LAZIO ???? “Ci devono dire se è pericolosa o no questa malattia. Se lo è si fa lockdown e si fe… - SkySport : ULTIM'ORA LEGA SERIE A: VARATO IL NUOVO PROTOCOLLO COVID-19 Con 13 giocatori non positivi, di cui un portiere, si g… - sportface2016 : #LazioEmpoli, #Sarri: 'Ci dicano se il #Covid è pericoloso o se è una semplice influenza' - infoitinterno : Covid: colloquio Draghi-Gravina, premier preoccupato per situazione calcio - SettimanaS : RETURN TO PLAY Il nuovo protocollo proposto dalla FMSI per il ritorno all’attività sportiva agonistica in atleti po… -