Ciclismo, stagione delle classiche a rischio per van der Poel? Il Team manager: “Deve riposare” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Due giorni fa Mathieu van der Poel aveva annunciato la chiusura della sua stagione di ciclocross, confermando che non parteciperà ai Mondiali del 29 gennaio a Fayetteville, negli Stati Uniti. Scelta dettata dalla sua volontà di voler puntare alle grandi classiche del Ciclismo su strada e di non aggravare il problema alla schiena che si porta dietro da mesi, ma la sua partecipazione alle corse di un giorno pare ancora a rischio. A far suonare l’allarme è il suo Team manager Philip Roodhooft al portale nieuwsblad: “L’unico rimedio è il riposo. Non c’è bisogno di operazioni ed infiltrazioni. Riposarsi non vuol dire restare sul divano, ma fare cose che non provocano dolore. Questa per Mathieu è una grande sfida, ma per ora non c’è altra scelta“. Roodhooft prova a tracciare ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) Due giorni fa Mathieu van deraveva annunciato la chiusura della suadi ciclocross, confermando che non parteciperà ai Mondiali del 29 gennaio a Fayetteville, negli Stati Uniti. Scelta dettata dalla sua volontà di voler puntare alle grandidelsu strada e di non aggravare il problema alla schiena che si porta dietro da mesi, ma la sua partecipazione alle corse di un giorno pare ancora a. A far suonare l’allarme è il suoPhilip Roodhooft al portale nieuwsblad: “L’unico rimedio è il riposo. Non c’è bisogno di operazioni ed infiltrazioni. Riposarsi non vuol dire restare sul divano, ma fare cose che non provocano dolore. Questa per Mathieu è una grande sfida, ma per ora non c’è altra scelta“. Roodhooft prova a tracciare ...

