Caro energia, Salvini: “Il governo deve intervenire subito e con più miliardi” (Di venerdì 7 gennaio 2022) ROMA – “Nel report di Bank of America sul Caro energia (luce e gas) nel 2021-2022, gli italiani sono fra quelli che subiranno la stangata peggiore, quasi 1.000 euro in più a famiglia, con i rincari più alti in Europa nel 2022. Il governo deve intervenire subito e con più miliardi, e occorre subito investire di più sul gas e sulla ricerca sul nucleare pulito e di ultima generazione. Non possiamo permetterci i no ideologici di Letta e di certa sinistra”. E’ quanto afferma su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 7 gennaio 2022) ROMA – “Nel report di Bank of America sul(luce e gas) nel 2021-2022, gli italiani sono fra quelli che subiranno la stangata peggiore, quasi 1.000 euro in più a famiglia, con i rincari più alti in Europa nel 2022. Ile con più, e occorreinvestire di più sul gas e sulla ricerca sul nucleare pulito e di ultima generazione. Non possiamo permetterci i no ideologici di Letta e di certa sinistra”. E’ quanto afferma su Facebook il leader della Lega, Matteo(foto). L'articolo L'Opinionista.

