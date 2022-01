Boris Becker | “Djokovic sbaglia L’essere no vax causerà problemi alla carriera”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Novaksta commettendo un “grande errore” non facendosi vaccinare contro il Covid-19, secondo l’ex campione ed ex coach del numero uno al mondo,. Il serbo è in attesa dell’esito di un ricorso contro la decisione dell’Australian Border Force (ABF) di annullare il visto d’ingresso al campione in carica dell’Australian Open e di espellerlo, con ricorso fissato per lunedì.ha parlato in passato della sua opposizionevaccinazione e ha pubblicato un post sui social media prima di partire per gli Australian Open dicendo di aver ricevuto un “permesso di esenzione” per entrare nel paese.– lui stesso ex numero uno del mondo e due volte campione dell’Australian Open, oltre ad aver vinto tre titoli a Wimbledon – ha goduto di una partnership di tre anni di ...

Advertising

ocramollassav : Djokovic ha creduto potesse agire da 'potere forte'. Adesso sa che è soltanto un grande atleta e un discreto tennis… - Roke92582685 : @rumbopropio Un Boris Becker como la Chusa a Bruno Quiroga ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Boris Becker

Il Faro online

... a 34 anni non ha molto tempo" Novak Djokovic sta commettendo un "grande errore" non facendosi vaccinare contro il Covid - 19, secondo l'ex campione ed ex coach del numero uno al mondo,"Il tennista è uno spirito libero, è un imprenditore di sé stesso, non gli piace essere incasellato", filosofeggiava qualche tempo fa, e certamente non ha torto: difatti il lato più ...Il caso Novak Djokovic, bloccato in hotel a Melbourne in attesa di sapere se il suo visto basato su un'esenzione dalla vaccinazione sarà ritenuto valido o no dalle autorità australiane, sta facendo di ...Novak Djokovic sta commettendo un “grande errore” non facendosi vaccinare contro il Covid-19, secondo l’ex campione ed ex coach del numero uno al mondo, Boris Becker. Il serbo è in attesa dell’esito d ...