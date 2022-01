Amici 21, rottura totale tra Lda ed Elena Manuele: “Ognuno si fa i caz*i suoi” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nel daytime di Amici 21 di oggi è andato in onda il secondo pezzo del litigio tra Elena Manuele ed LDA. I due, che hanno avuto un flirt prima di entrare nella scuola più spiata d’Italia, hanno discusso a causa delle pulizie. Elena e Luca D’Alessio fino ad ora sono stati in coppia durante i turni delle pulizie e durante un confronto con gli altri compagni in molti hanno accusato Luca di essere più lavativo di Elena nei suoi compiti. Elena ha confermato questa tesi facendo scoppiare un grande litigio tra lei e il cantante che ha sbottato: Ragazzi da domani Elena girerà con l’acqua santa e ci bagnerà tutto il giorno. Da domani chiamiamo un frate che ci venga a portare l’acqua santa. Elena ha replicato: Ma almeno abbi la decenza di non ... Leggi su isaechia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nel daytime di21 di oggi è andato in onda il secondo pezzo del litigio traed LDA. I due, che hanno avuto un flirt prima di entrare nella scuola più spiata d’Italia, hanno discusso a causa delle pulizie.e Luca D’Alessio fino ad ora sono stati in coppia durante i turni delle pulizie e durante un confronto con gli altri compagni in molti hanno accusato Luca di essere più lavativo dineicompiti.ha confermato questa tesi facendo scoppiare un grande litigio tra lei e il cantante che ha sbottato: Ragazzi da domanigirerà con l’acqua santa e ci bagnerà tutto il giorno. Da domani chiamiamo un frate che ci venga a portare l’acqua santa.ha replicato: Ma almeno abbi la decenza di non ...

