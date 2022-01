Alfonso Signorini, nessuna squalifica per Katia Ricciarelli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le anticipazioni della puntata di stasera del Grande Fratello Vip devono ancora essere diramate dall’ufficio stampa di Mediaset, ma secondo quanto scritto da TvBlog Alfonso Signorini ed il suo team di autori avrebbero deciso di non squalificare Katia Ricciarelli, colpevole di aver usato espressioni razziste contro le sorelle Selassié. “Difficile pensare che ci sarà una squalifica in vista per Katia Ricciarelli, per altro sempre più insofferente rispetto a quello che le accade intorno” – si legge su TvBlog – “Eliminazione paventata da alcuni siti, mentre ci potrebbero essere dei provvedimenti da parte della produzione del programma verso i ragazzi della casa per il loro comportamento, per altro evidenziato dallo stesso conduttore e direttore artistico ... Leggi su biccy (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le anticipazioni della puntata di stasera del Grande Fratello Vip devono ancora essere diramate dall’ufficio stampa di Mediaset, ma secondo quanto scritto da TvBloged il suo team di autori avrebbero deciso di nonre, colpevole di aver usato espressioni razziste contro le sorelle Selassié. “Difficile pensare che ci sarà unain vista per, per altro sempre più insofferente rispetto a quello che le accade intorno” – si legge su TvBlog – “Eliminazione paventata da alcuni siti, mentre ci potrebbero essere dei provvedimenti da parte della produzione del programma verso i ragazzi della casa per il loro comportamento, per altro evidenziato dallo stesso conduttore e direttore artistico ...

Advertising

itsoctober3rd1 : Soleil deve solo che ringraziare che ci sia alfonso signorini perché sennò in quella casa le conseguenze sarebbero… - musiclover_blu : Rai 2 che mette il lunedì 'delitti in paradiso' e il venerdì i medical drama quanto amo queste rete che mi tiene l… - GFvip6sondaggi : RT @BITCHYFit: Alfonso Signorini, nessuna squalifica per Katia Ricciarelli * - Mariann72335541 : @pazzeska6 @GFvip6sondaggi Purtroppo anch'io, come ha fatto altre volte il signor Alfonso Signorini - BITCHYFit : Alfonso Signorini, nessuna squalifica per Katia Ricciarelli * -