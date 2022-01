Alfa Romeo Giulia e Stelvio - La gamma si aggiorna con i Model Year 2022 (Di venerdì 7 gennaio 2022) L'Alfa Romeo ha presentato le versioni Model Year 2022 di Giulia e Stelvio. Svelate in Francia, le due vetture sono caratterizzate da un aggiornamento che sarà poi introdotto anche in Italia, visto che il comunicato lo definisce "unificato per tutta l'Europa". Trazione posteriore solo per i motori entry level. Le novità si concentrano nelle dotazioni dei vari allestimenti, nelle personalizzazioni e in una formula di garanzia estesa, mentre le uniche differenze dal punto di vista delle motorizzazioni riguardano la Stelvio diesel da 190 CV e la Giulia benzina da 280 CV, ora proposte solo in versione Q4 e non più con la sola trazione posteriore. Gli allestimenti mantengono le denominazioni già note ma sono stati ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 7 gennaio 2022) L'ha presentato le versionidi. Svelate in Francia, le due vetture sono caratterizzate da unmento che sarà poi introdotto anche in Italia, visto che il comunicato lo definisce "unificato per tutta l'Europa". Trazione posteriore solo per i motori entry level. Le novità si concentrano nelle dotazioni dei vari allestimenti, nelle personalizzazioni e in una formula di garanzia estesa, mentre le uniche differenze dal punto di vista delle motorizzazioni riguardano ladiesel da 190 CV e labenzina da 280 CV, ora proposte solo in versione Q4 e non più con la sola trazione posteriore. Gli allestimenti mantengono le denominazioni già note ma sono stati ...

