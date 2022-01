12 Ore del Golfo 2022 in tv | su che canale vedere la gara | programma | orari | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Manca sempre meno all’edizionedella 12 Ore del, prima prova internazionale per quanto riguarda il mondo delle ruote coperte. Valentino Rossi era atteso per una nuova sfida, ma un contatto con un positivo non gli ha permesso di volare ad Abu Dhabi per questo evento. L’ex stella del Motomondiale era atteso a dare battaglia in quel di Yas Marina in una prova che ha già vinto nella classe PRO-AM nel 2019. Il ‘Dottore’ sarà rimpiazzato da David Fumanelli accanto a Luca Marini ed ad Alessio Salucci. Il terzetto guiderà una Ferrari 488 GT3 affidata a Monster VR46 Kessel Racing, auto già utilizzata nel 2019 e nel 2021. L’ex alfiere di Yamaha nel Motomondiale era atteso nel rinnovato impianto arabo che è stato completamente ristrutturato nei primi mesi del 2021 al fine dintire più battaglie. Valentino Rossi in quarantena per un ...