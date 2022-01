Wanda Nara, curve pazzesche: intimo rosa e i fan sognano (Foto) (Di giovedì 6 gennaio 2022) Wanda Nara ha lasciato tutto il suo pubblico di fan completamente a bocca aperta con immagini che la ritraggono più sensuale che mai. Seducente in rosa. Wanda Nara (Instagram)Non di rado Wanda Nara, nota influencer e moglie del calciatore Mauro Icardi, sorprende i suoi fan con immagini che la mostrano in tutta la sua sensualità. È capitato anche recentemente proprio sulle sue pagine social, dove spesso condivide varie Fotografie che la mostrano in tutta la sua bellezza. Un fisico mozzafiato il suo che non disdegna di mettere in mostra e di cui certamente va fiera, e che le ha portato davvero un grande seguito anche da parte del pubblico maschile. Wanda Nara in tinta con i fiori: Lato B che manda in ... Leggi su chenews (Di giovedì 6 gennaio 2022)ha lasciato tutto il suo pubblico di fan completamente a bocca aperta con immagini che la ritraggono più sensuale che mai. Seducente in(Instagram)Non di rado, nota influencer e moglie del calciatore Mauro Icardi, sorprende i suoi fan con immagini che la mostrano in tutta la sua sensualità. È capitato anche recentemente proprio sulle sue pagine social, dove spesso condivide variegrafie che la mostrano in tutta la sua bellezza. Un fisico mozzafiato il suo che non disdegna di mettere in mostra e di cui certamente va fiera, e che le ha portato davvero un grande seguito anche da parte del pubblico maschile.in tinta con i fiori: Lato B che manda in ...

IlBona : @agostinomela Lo chiamerei “palazzo Wanda Nara” - zazoomblog : Wanda Nara il bikini non trattiene le curve esplosive: “Una visione meravigliosa” – FOTO - #Wanda #bikini… - zazoomblog : Wanda Nara il bikini non trattiene le curve esplosive: “Una visione meravigliosa” – FOTO - #Wanda #bikini… - francobus100 : Mauro Icardi è furioso, licenziato il bodyguard di Wanda Nara: «Ha dichiarato di amarla» - Noninfluente : RT @Larabrusi: Ricapitolando in questi primi 5 gg del 2022 su Twitter ho imparato che Wanda Nara è una gran figa mentre #MargotRobbie è un… -