Taider: «L’Al-Ain mi deve 6 milioni di euro. Ho perso tutto, non posso pagare l’affitto» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sulla Gazzetta dello Sport lo sfogo dell’ex centrocampista di Bologna e Inter, Saphir Taider, a Goal.com. Taider era arrivato in Serie A nel 2011 grazie al Bologna che lo aveva preso svincolato dal Grenoble. Due anni con i rossoblu, poi l’Inter per un altro anno, il Southampton, il Sassuolo, il ritorno a Bologna, la partenza per Montreal e, infine, L’AlAin Saud, in Arabia Saudita. Che però non ha rispettato gli accordi stipulati al momento del trasferimento. «I membri del consiglio di amministrazione delL’Al-Ain hanno contattato mio fratello e abbiamo concordato il trasferimento firmando il contratto il 16 ottobre 2020. Ho ricevuto il pagamento per soli due mesi, novembre e dicembre. La verità è che non ricevo il mio stipendio da gennaio 2021. Nel marzo 2021 ho contattato il presidente delL’Al-Ain, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sulla Gazzetta dello Sport lo sfogo dell’ex centrocampista di Bologna e Inter, Saphir, a Goal.com.era arrivato in Serie A nel 2011 grazie al Bologna che lo aveva preso svincolato dal Grenoble. Due anni con i rossoblu, poi l’Inter per un altro anno, il Southampton, il Sassuolo, il ritorno a Bologna, la partenza per Montreal e, infine,Ain Saud, in Arabia Saudita. Che però non ha rispettato gli accordi stipulati al momento del trasferimento. «I membri del consiglio di amministrazione del-Ain hanno contattato mio fratello e abbiamo concordato il trasferimento firmando il contratto il 16 ottobre 2020. Ho ricevuto il pagamento per soli due mesi, novembre e dicembre. La verità è che non ricevo il mio stipendio da gennaio 2021. Nel marzo 2021 ho contattato il presidente del-Ain, ...

