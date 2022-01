Super Green pass, ecco come ottenere la Certificazione verde - ISTRUZIONI (Di giovedì 6 gennaio 2022) Super Green pass, ecco come ottere la Certificazione verde. Chi è vaccinato o è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi resterà libero di andare al ristorante, al cinema, allo stadio. Non sarà necessario... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 6 gennaio 2022)ottere la. Chi è vaccinato o è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi resterà libero di andare al ristorante, al cinema, allo stadio. Non sarà necessario...

Advertising

borghi_claudio : @Theskeptical_ Mai stato per gli obblighi e mai voterò nessun obbligo però il green pass o peggio il super green pa… - agorarai : L'opinione del sindacato sul super green pass per tutti i lavoratori: @PpBombardieri ad #agorarai #5gennaio - borghi_claudio : @mrk4m1 Caro mio, l'ultima volta che ho potuto votare sul green pass alla camera è finita 300 a favore e 33 contro.… - OmbraDuca : RT @antoniettampa: La bozza che circola è del tutto priva di logica, impossibile che qualcuno dotato di raziocinio possa incartarsi in tal… - CarloF0554ti : @senzasinistra Sbaglio o i suddetti, risultando malati&guariti, riceveranno in omaggio un Super Green Pass blindatissimo valido 6 mesi? -