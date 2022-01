Serie A, il nuovo protocollo varato dalla Lega: si gioca con almeno tredici calciatori (di cui un portiere) (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Lega Serie A ha ufficializzato il nuovo protocollo per la gestione dei casi di Covid e il rinvio delle gare. Tutto pubblicato sul suo sito. Ieri ne era stata data anticipazione. Il consiglio di Lega, si legge, “ha deliberato di disporre, in via transitoria, eccezionale e limitatamente alla corrente stagione sportiva 2021/2022 le seguenti regole per le ipotesi di positività al virus SARS-CoV-2 dei calciatori di club partecipanti alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A: 1. qualora uno o più calciatori dello stesso club risultassero positivi al virus SARS-CoV-2 la gara sarà disputata, secondo il calendario di ciascuna competizione, purché il club in questione abbia meno ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 gennaio 2022) LaA ha ufficializzato ilper la gestione dei casi di Covid e il rinvio delle gare. Tutto pubblicato sul suo sito. Ieri ne era stata data anticipazione. Il consiglio di, si legge, “ha deliberato di disporre, in via transitoria, eccezionale e limitatamente alla corrente stagione sportiva 2021/2022 le seguenti regole per le ipotesi di positività al virus SARS-CoV-2 deidi club partecipanti alle competizioni organizzateNazionale ProfessionistiA: 1. qualora uno o piùdello stesso club risultassero positivi al virus SARS-CoV-2 la gara sarà disputata, secondo il calendario di ciascuna competizione, purché il club in questione abbia meno ...

