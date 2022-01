Serie A calcio, orari partite di oggi: calendario 6 gennaio, canali tv, streaming, programma DAZN e Sky (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Serie A prova a tornare in campo, con la prima giornata del girone di ritorno di questa stranissima stagione 2021-2022. Fra positività e possibili rinvii, andiamo a scoprire quale potrebbe essere il programma della ventesima giornata. Al momento, stante la situazione legata alle direttive logistico-sanitarie, restano sei le partite in agenda: una alle 12.30, due alle 14.30, una alle 16.30, una alle 18.30 e una alle 20.45 Tutta la Serie A TIM e’ solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite del 20° turno della Serie A 2021-2022 di ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) LaA prova a tornare in campo, con la prima giornata del girone di ritorno di questa stranissima stagione 2021-2022. Fra positività e possibili rinvii, andiamo a scoprire quale potrebbe essere ildella ventesima giornata. Al momento, stante la situazione legata alle direttive logistico-sanitarie, restano sei lein agenda: una alle 12.30, due alle 14.30, una alle 16.30, una alle 18.30 e una alle 20.45 Tutta laA TIM e’ solo su: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi Di seguito ilcompleto, ildettagliato e glidi tutte ledel 20° turno dellaA 2021-2022 di ...

