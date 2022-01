Sassuolo - Genoa 1-1 | partita | tabellino e dove vedere gli highlights

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Arriva solo un pareggio per ildecimato da Covid e infortuni; nel match contro ilnessuno pare in grado di cambiare il ritmo dellache non offre grandi emozioni nell’arco dei novanta minuti, a parte le due reti...

18.32 Serie A, 20° turno:1 - 1 Ilinaugura il 2022 con un non esaltante 1 - 1 colal 'Mapei'. Buon punto per Shevchenko in chiave salvezza Raspadori manca di poco lo specchio, a colpire sono ...REGGIO EMILIA - Al Mapei Stadium finisce 1 - 1 tra ildi Alessio Dionisi e ildi Andriy Shevchenko. Il Grifone, a secco di vittorie dal 12 settembre scorso (3 - 2 a Cagliari), si illude nel primo tempo grazie a una magia di Mattia Destro, ...Sassuolo-Genoa, le immagini della sfida al Mapei Stadium finita 1-1 i Consigli.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online o tramite la ...Inizia con un pareggio il 2022 in Serie A di Sassuolo e Genoa, che al Mapei Stadium non vanno oltre l'1-1. Il match si sblocca dopo appena 7 minuti grazie al colpo di tacco di Destro su assist di Ekub ...