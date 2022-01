Renzi: "Chi vuole Draghi al Quirinale costruisca la maggioranza del dopo" (Di giovedì 6 gennaio 2022) Se si vuole mantenere Mario Draghi a Palazzo Chigi, gli va data massima agibilità politica, se si vuole che stia al Colle va costruita una maggioranza presidenziale, ma anche una maggioranza politica per il governo del dopo. E per farlo “serve un’ iniziativa politica, non tweet a caso”. È quanto osserva il leader di Italia Viva Matteo Renzi al Corriere della Sera. Un capo dello Stato di centrodestra non è un problema, aggiunge, “ma sembra che i primi a non voler costruire consenso su un candidato di quest’area siano proprio i colleghi del centrodestra. Hanno i numeri ma non la strategia”. E su Berlusconi, Renzi dice: “Lui ci crede, il resto del mondo molto meno”. “Il quorum al primo scrutinio è arduo da raggiungere. L’elezione del capo dello Stato ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 gennaio 2022) Se simantenere Marioa Palazzo Chigi, gli va data massima agibilità politica, se siche stia al Colle va costruita unapresidenziale, ma anche unapolitica per il governo del. E per farlo “serve un’ iniziativa politica, non tweet a caso”. È quanto osserva il leader di Italia Viva Matteoal Corriere della Sera. Un capo dello Stato di centrodestra non è un problema, aggiunge, “ma sembra che i primi a non voler costruire consenso su un candidato di quest’area siano proprio i colleghi del centrodestra. Hanno i numeri ma non la strategia”. E su Berlusconi,dice: “Lui ci crede, il resto del mondo molto meno”. “Il quorum al primo scrutinio è arduo da raggiungere. L’elezione del capo dello Stato ...

