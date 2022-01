Regno Unito, Boris Johnson alleggerisce le misure anti Covid. Ma in Inghilterra un sesto delle strutture ospedaliere è in emergenza (Di giovedì 6 gennaio 2022) Boris Johnson comincia già ad alleggerire la morsa del Covid, quantomeno per quel che riguarda le misure di emergenza per contenere le curve impazzite di Omicron. “Il Piano B è un approccio bilanciato e proporzionato che ci ha permesso di tenere aperta l’economia più di altre nazioni” ha annunciato in Parlamento il primo ministro britannico che resta fermo sulle sua posizione (quella di oltre 100 conservatori ribelli), ovvero non aggiungere altre restrizioni oltre a mascherine, lavoro da casa e green pass ma solo nei locali affollati. Johnson allenta addirittura le misure di sicurezza: dalla mattina alle 4:00 del 7 gennaio per tutti viaggiatori vaccinati decade l’obbligo di tampone prima di partire per la Gran Bretagna e niente più Pcr (il tampone molecolare) entro il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022)comincia già ad alleggerire la morsa del, quantomeno per quel che riguarda lediper contenere le curve impazzite di Omicron. “Il Piano B è un approccio bilanciato e proporzionato che ci ha permesso di tenere aperta l’economia più di altre nazioni” ha annunciato in Parlamento il primo ministro britannico che resta fermo sulle sua posizione (quella di oltre 100 conservatori ribelli), ovvero non aggiungere altre restrizioni oltre a mascherine, lavoro da casa e green pass ma solo nei locali affollati.allenta addirittura ledi sicurezza: dalla mattina alle 4:00 del 7 gennaio per tutti viaggiatori vaccinati decade l’obbligo di tampone prima di partire per la Gran Bretagna e niente più Pcr (il tampone molecolare) entro il ...

