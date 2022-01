Quirinale | Renzi | ' Chi vuole Draghi al Colle pensi anche al dopo'

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Questi leader ' vogliono elezioni anticipate per esigenze personali' spiega il leader Iv in una intervista al Corriere della Sera. In campo rimangono per ora due candidati: Marioe Silvio ...

Advertising

DSantanche : Tav, Tap, Mes, mai con PD, mai con Renzi, mai con Berlusconi, mai più con la Lega, porti aperti, streaming, auto bl… - Dome689 : RT @pirata_21: #Renzi: «Non vedo #Berlusconi da 7 anni». Per questo vorrebbe recuperare i prossimi 7. #Quirinale - pirata_21 : #Renzi: «Non vedo #Berlusconi da 7 anni». Per questo vorrebbe recuperare i prossimi 7. #Quirinale - FRANCODRAGONI2 : RT @lucianoghelfi: #Quirinale, #Renzi: #Draghi è un punto di forza del paese. Se lo vogliamo a #PalazzoChigi gli va data massima agibilità… - mrcllznn : RT @lucianoghelfi: #Quirinale, #Renzi: #Draghi è un punto di forza del paese. Se lo vogliamo a #PalazzoChigi gli va data massima agibilità… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Renzi

Questi leader ' vogliono elezioni anticipate per esigenze personali' spiega il leader Iv in una intervista al Corriere della Sera. In campo rimangono per ora due candidati: Mario Draghi e Silvio ...Leggi anche Intervista a Matteo Orfini: 'La lotta trae D'Alema? Che palle, non interessa a ..., ora si fa sul serio. Il presidente della Camera Roberto Fico, ha convocato i due rami del ...Sono 58 i delegati locali che voteranno per il Capo dello Stato. Polemiche tra i partiti che puntano a strappare più posti. E il Cavaliere potrebbe ...Gaetano Quagliariello a Huffpost: "Ci sarà comunque uno spazio politico da organizzare". E sulla federazione Toti/Renzi dice: "Offerta aperta a tutti" ...