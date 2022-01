Pensioni a 64 anni nel 2022: per molti bastano 20 anni di contributi e non i 38 di quota 102 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Con la quota 102 al posto di quota 100 di fatto si inaspriscono le regole relative ad una concreta possibilità di uscita anticipata che è stata in vigore per un intero triennio. La quota 100, anche se meno usata del previsto, ha consentito uscite a partire dai 62 anni dal 2019 al 2021. Adesso si passa a 64 anni, con la nuova quota 102. Ma una pensione a 64 anni esiste già ed è una misura strutturale destinata ai cosiddetti contributivi puri. Si tratta di due misure differenti, anche se l'età pensionabile è differente. Vediamo come funzionano entrambe, quali sono i punti in comune e quali no e se è possibile per i lavoratori, scegliere tra le due. La quota 102 e la pensione anticipata ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 6 gennaio 2022) Con la102 al posto di100 di fatto si inaspriscono le regole relative ad una concreta possibilità di uscita anticipata che è stata in vigore per un intero triennio. La100, anche se meno usata del previsto, ha consentito uscite a partire dai 62dal 2019 al 2021. Adesso si passa a 64, con la nuova102. Ma una pensione a 64esiste già ed è una misura strutturale destinata ai cosiddettivi puri. Si tratta di due misure differenti, anche se l'età pensionabile è differente. Vediamo come funzionano entrambe, quali sono i punti in comune e quali no e se è possibile per i lavoratori, scegliere tra le due. La102 e la pensione anticipata ...

