Palermo, all’ospedale Cervello non c’è più posto: le ambulanze in coda con le sirene accese per protesta – Video (Di giovedì 6 gennaio 2022) Quattordici ambulanze in fila per ore davanti al pronto soccorso dell’ospedale Vincenzo Cervello di Palermo, in attesa di portare i pazienti nei reparti. Così gli autisti e i sanitari del 118 hanno inscenato una protesta, attivando le sirene delle ambulanze. Al momento non ci sono posti letto per ricoverare i pazienti. L’azienda sta cercando di convertire almeno un reparto per sopperire alla richiesta, quello di Ostetricia, mentre in un altro ospedale del capoluogo siciliano, il Civico, si sta convertendo un altro reparto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Quattordiciin fila per ore davanti al pronto soccorso dell’ospedale Vincenzodi, in attesa di portare i pazienti nei reparti. Così gli autisti e i sanitari del 118 hanno inscenato una, attivando ledelle. Al momento non ci sono posti letto per ricoverare i pazienti. L’azienda sta cercando di convertire almeno un reparto per sopperire alla richiesta, quello di Ostetricia, mentre in un altro ospedale del capoluogo siciliano, il Civico, si sta convertendo un altro reparto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

