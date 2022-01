Pagelle Sassuolo Genoa | Defrel sbaglia | Berardi e Destro no – VOTI

(Di giovedì 6 gennaio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP:(4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 5,5, Chiriches 6, Ferrari 6,5, Rogerio 6; Harroui 5, Lopez 5;7, Raspadori 5,5, Kyriakopoulos 6,5 (84? Muldur SV);4,5 (87? Samele SV). Allenatore: Alessio Dionisi(3-5-2): Sirigu 6,5; Vanheusden 6,5, Bani 6,5, Vasquez 6,5; Hefti 6 (64? Fares 6), Hernani 5,5 (64? Melegoni 6), Badelj 6,5, Portanova 5,5 (84? Cassata SV), ...

A seguire, l'ampio post - partita con, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol! Diretta- Genoa 1 - 1 71 Cosa sbaglia Defrel. Solo davanti al portiere calcia alle stelle. 66 Tiro forte ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/22:Genoa Ledei protagonisti del match trae Genoa, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Destro al termine del ...Sassuolo e Genoa torneranno in campo per la disputa della ripresa sul punteggio di 1 a 0 per i liguri. Il gol realizzato dopo pochi minuti dal fischio di avvio realizzato con uno splendido colpo ...Squadre che hanno effettuato il riscaldamento sul terreno di gioco e a breve vi ritorneranno per il fischio d'avvio. L'arbitro della contesa sarà il signor Manganiello di Pinerolo ...