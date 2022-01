Melbourne Summer Set 1: Errani e Paolini in semifinale nel doppio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per le semifinali del doppio nel "Melbourne Summer Set 1", uno dei due tornei WTA 250 in programma in contemporanea sui campi in cemento di ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sarae Jasminesi sono qualificate per le semifinali delnel "Set 1", uno dei due tornei WTA 250 in programma in contemporanea sui campi in cemento di ...

Advertising

gianmilan76 : RT @livetennisit: WTA 250 Melbourne (Summer Set 1-2): LIVE i risultati del Day 3. In campo Jasmine Paolini (LIVE) - livetennisit : WTA 250 Melbourne (Summer Set 1-2): LIVE i risultati del Day 3. In campo Jasmine Paolini (LIVE) - pierecall : RT @livetennisit: ATP 250 Melbourne (Summer Set): LIVE i risultati del Day 2. Ritorna in campo Rafael Nadal (LIVE) - livetennisit : ATP 250 Melbourne (Summer Set): LIVE i risultati del Day 2. Ritorna in campo Rafael Nadal (LIVE) - CHASETHESYSTEM : Anisimova, Amanda @ -137 .5u Anisimova, Amanda - Cirstea, Sorana Jan 5, 2022, 06:00 PM Tennis / WTA / Melbourne Summer Set 2 -