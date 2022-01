Masterchef 11: Stasera la Quarta Puntata del Cooking Show di SkyUno e NOW (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tutte le anticipazioni sulla Puntata di Stasera di Masterchef undicesima stagione. La paura dello skill test creerà scompenso nella masterclass appena formata nella cucina del programma culto. Leggi su comingsoon (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tutte le anticipazioni sulladidiundicesima stagione. La paura dello skill test creerà scompenso nella masterclass appena formata nella cucina del programma culto.

Advertising

MasterChef_it : Ragazzi è passata la befana e ha portato una puntatina di #MasterChefIt a tutti, belli e brutti!??????? A stasera! - PLVT0NE : stasera c’è sia la maratona di harry potter sia masterchef cosa dovrei fare just asking - maremmimpestata : Axel senti a me. Vediamoci Masterchef insieme stasera. Se vuoi la commentiamo nei dm di Instagram - tragicom24 : Quindi stasera se si gioca guardo la Juve se non si gioca guardo Masterchef. Situazione win win per me - labbradiveleno : @biforuta_ stasera c'è masterchef ???????????? -