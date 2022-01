Limite di 40 km orari in superstrada, multa all'ex assessore che viaggia a 46 Km. 'E' un agguato' (Di giovedì 6 gennaio 2022) BELFORTE DEL CHIENTI - 'multa lungo la Ss77 in corrispondenza del Comune di Belforte del Chienti alla folle velocità di 46 km/h': il messaggio, sintetico e chiaro, è apparso ieri pomeriggio sulla ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 6 gennaio 2022) BELFORTE DEL CHIENTI - 'lungo la Ss77 in corrispondenza del Comune di Belforte del Chienti alla folle velocità di 46 km/h': il messaggio, sintetico e chiaro, è apparso ieri pomeriggio sulla ...

