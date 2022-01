La polemica sul trenino al Petruzzelli di Bari la notte di Capodanno (Di giovedì 6 gennaio 2022) AGI - Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, vuole chiarimenti su quanto accaduto in uno spettacolo per Capodanno al teatro Petruzzelli e la Fondazione trova i responsabili. Con una nota inviata nei giorni scorsi, Decaro aveva chiesto al soprintendente della Fondazione che gestisce il teatro, Massimo Biscardi, l'avvio di un'indagine per individuare chi, a ridosso della mezzanotte, in spregio alle norme anti-Covid, ha improvvisato il 'trenino beneagurante' che ha attraversato la platea. Il 31 dicembre, mentre a Cesena un teatro rimaneva chiuso (come tanti altri locali in tutta Italia), in diretta nazionale televisiva andava in onda dal #Petruzzelli questo “spettacolo”. Complimenti a #canale5 e alla #Panicucci per il rispetto verso chi non ha potuto lavorare. pic.twitter.com/iq4SY4Hv9i ... Leggi su agi (Di giovedì 6 gennaio 2022) AGI - Il sindaco di, Antonio Decaro, vuole chiarimenti su quanto accaduto in uno spettacolo peral teatroe la Fondazione trova i responsabili. Con una nota inviata nei giorni scorsi, Decaro aveva chiesto al soprintendente della Fondazione che gestisce il teatro, Massimo Biscardi, l'avvio di un'indagine per individuare chi, a ridosso della mezza, in spregio alle norme anti-Covid, ha improvvisato il 'beneagurante' che ha attraversato la platea. Il 31 dicembre, mentre a Cesena un teatro rimaneva chiuso (come tanti altri locali in tutta Italia), in diretta nazionale televisiva andava in onda dal #questo “spettacolo”. Complimenti a #canale5 e alla #Panicucci per il rispetto verso chi non ha potuto lavorare. pic.twitter.com/iq4SY4Hv9i ...

