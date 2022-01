Katia Ricciarelli e lo scivolone su Giacomo Urtis (Di giovedì 6 gennaio 2022) Katia Ricciarelli fa uno scivolone su Giacomo Urtis per spiegare a Kabir bedi la natura del rapporto tra il chirurgo e Valeria Marini Katia Ricciarelli è stata protagonista di uno scivolone, stavolta nei confronti di Giacomo Urtis. Stando alle sue parole, Giacomo Urtis “sarebbe una donna”. Tutto è nato per far comprendere a Kabir Bedi il tipo di rapporto che c’è tra Valeria Marini e il chirurgo. La cantante lirica gli ha detto: “Loro due in fondo sono due donne, capisci?”. Valeria, che ha assistito alla conversazione, per sdrammatizzare, ha fatto una battuta: “Lui è mia moglie, io sono il marito”. Intanto dopo l’ennesimo scivolone, su Twitter è trend topic l’hashtag ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 6 gennaio 2022)fa unosuper spiegare a Kabir bedi la natura del rapporto tra il chirurgo e Valeria Mariniè stata protagonista di uno, stavolta nei confronti di. Stando alle sue parole,“sarebbe una donna”. Tutto è nato per far comprendere a Kabir Bedi il tipo di rapporto che c’è tra Valeria Marini e il chirurgo. La cantante lirica gli ha detto: “Loro due in fondo sono due donne, capisci?”. Valeria, che ha assistito alla conversazione, per sdrammatizzare, ha fatto una battuta: “Lui è mia moglie, io sono il marito”. Intanto dopo l’ennesimo, su Twitter è trend topic l’hashtag ...

