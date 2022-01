Juventus | Allegri | «Scelte Napoli? non sono io a dover commentare»

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Massimilianoha parlato a Dazn prima di Juve. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore bianconero Massimilianoha parlato nel pre di. Le sue parole ai microfoni di DAZN: COME CI SI PREPARA IN QUESTA SITUAZIONE – «Per me è una situazione nuova. Ci siamo preparati per giocare questa partita, molto importante. Veniamo da una sosta, le partite postsempre complicate. Bisogna essere concentrati».IN CAMPO CON LOBOTKA, RRAHMANI E ZIELINSKI – «Nonio assolutamente apreoccupato perché in queste situazioni trovare la concentrazione è più difficile delle altre volte. Dobbiamo essere bravi, una vittoria ci permetterebbe di fare un salto ...

Advertising

juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza stampa del Mister! Live: - FBiasin : #Allegri: “#Ramsey è tornato oggi ma è in uscita dalla #Juventus'. - juventusfc : Questa era l'ultima risposta del Mister. Come sempre, report su - CalcioNews24 : ??#Allegri nel pre di #JuveNapoli ?? - gilnar76 : Morata Juve: Allegri svela il pensiero dell’attaccante sul suo futuro #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Allegri

A Torino si gioca il big match tra e : la squadra dicerca il successo per scalare la classifica, i partenopei in totale emergenza a causa del ...titolare del Napoli che sfiderà laci ...A Torino si gioca il big match tra e : la squadra dicerca il successo per scalare la classifica, i partenopei in totale emergenza a causa del ...titolare del Napoli che sfiderà laci ...Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Paulo Dybala con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano… Leggi ..."Per me è una situazione nuova questa, ci siamo preparati per giocare questa partita che è molto importante, uno scontro diretto - ha detto l'allenatore della Juventus -. Morata è un ragazzo per bene: ...