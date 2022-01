Isola 2022, una super protagonista del Gf Vip 5 nel cast? L’indiscrezione (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una protagonista del Gf Vip 5 potrebbe essere una concorrente dell’Isola 2022. Da settimane ormai sono partiti i provini per la ricerca dei nuovi naufraghi. Secondo Alberto Dandolo, a volare in Honduras potrebbe essere un’ex gieffina che sta facendo molto parlare di sé: Dayane Mello. Sul nuovo numero del settimanale Oggi si legge: Dayane Mello, reduce da una controversa partecipazione al reality brasiliano La Fazenda (La fattoria), sembra aver ritrovato l’energia di sempre. A Cologno Monzese si mormora che la modella presto sarà protagonista di un programma di punta del Biscione. Pare che si tratti de L’Isola dei Famosi. Dayane era già “naufragata” in Honduras qualche anno fa e per un brevissimo periodo. Accetterà di ripetere l’esperienza? Ah, saperlo… La partecipazione di Dayane a ... Leggi su isaechia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Unadel Gf Vip 5 potrebbe essere una concorrente dell’. Da settimane ormai sono partiti i provini per la ricerca dei nuovi naufraghi. Secondo Alberto Dandolo, a volare in Honduras potrebbe essere un’ex gieffina che sta facendo molto parlare di sé: Dayane Mello. Sul nuovo numero del settimanale Oggi si legge: Dayane Mello, reduce da una controversa partecipazione al reality brasiliano La Fazenda (La fattoria), sembra aver ritrovato l’energia di sempre. A Cologno Monzese si mormora che la modella presto saràdi un programma di punta del Biscione. Pare che si tratti de L’dei Famosi. Dayane era già “naufragata” in Honduras qualche anno fa e per un brevissimo periodo. Accetterà di ripetere l’esperienza? Ah, saperlo… La partecipazione di Dayane a ...

