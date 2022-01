Giorgetti ha un piano: Draghi al Colle, Salvini all'opposizione (Di giovedì 6 gennaio 2022) Per capire la conclusione, occorre ripartire dalle premesse, soprattutto se la conclusione è il giudizio che Giancarlo Giorgetti ha consegnato ai suoi dopo il Consiglio dei ministri di mercoledì, piuttosto ultimativo: “La stagione politica del Governo Draghi è finita, Covid o non Covid il tema è questo, inutile girarci attorno”. E probabilmente, nel giudizio c’è anche la ragione della sua assenza dalla riunione di Governo di qualche ora prima, perché è complicato, per il principale sponsor di questo Governo, esserne colui che lascia intendere dove si andrà a finire. Però Giorgetti, che annunciò l’arrivo di Draghi sei mesi prima e che sei mesi prima del Colle lo ha candidato alla presidenza della Repubblica per un semipresidenzialismo di fatto, è uno che non parla mai a caso, anzi è una specie di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 gennaio 2022) Per capire la conclusione, occorre ripartire dalle premesse, soprattutto se la conclusione è il giudizio che Giancarloha consegnato ai suoi dopo il Consiglio dei ministri di mercoledì, piuttosto ultimativo: “La stagione politica del Governoè finita, Covid o non Covid il tema è questo, inutile girarci attorno”. E probabilmente, nel giudizio c’è anche la ragione della sua assenza dalla riunione di Governo di qualche ora prima, perché è complicato, per il principale sponsor di questo Governo, esserne colui che lascia intendere dove si andrà a finire. Però, che annunciò l’arrivo disei mesi prima e che sei mesi prima dello ha candidato alla presidenza della Repubblica per un semipresidenzialismo di fatto, è uno che non parla mai a caso, anzi è una specie di ...

