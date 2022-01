Gf Vip | Nathalie Caldonazzo prende le distanze dal comportamento di Katia | “E’ falsa da morire | cattiva”

Advertising

MariaPa63638594 : @mat11700 mi sembra di essere sul set di un film di Siffredi non al gf vip.A chi prima scopa.Adesso c'è Nathalie che tenta con Kabir Bedi. - MariaPa63638594 : @ReneeAurora24 @perotta_carmen @chiara_sciuto Ma quest'anno di chiama gf vip o il gioco delle coppie?.Altri due in… - vincycernic2 : @macripada Scarica l'app mediaset infinity, crei un account e dai i voti digitando sul viso di Nathalie. Oppure dal… - baci__stellari : Tutti compatti a votare Nathalie. La puntata è venerdì. #gfvip - ASegnero : gf vip# io non so voi, ma oramai nutro per katia qualcosa che va oltre la semplice antipatia, l’ho vista trattare c… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Nathalie

...: ecco quando e per quale motivo https://t.co/c0ItZlkqoB #gfvip #mellos ? BlogTivvu.com (@blogtivvu) January 5, 2022 Ho appena scoperto che Dayane ha fatto l'isola dei famosi insieme a......Urtis Katia Ricciarelli 'superstrar' in negativo dell'edizione numero 6 del Grande Fratello, ... fra insulti razzisti , bodyshaming misoginia e addirittura intimidazioni aCaldonazzo la ...Nella casa del Grande Fratello Vip non c'è pace per Soleil Sorge. A tenere banco, questa volta, sono i suoi piedi. A molti telespettatori non è sfuggito un particolare ...Cioè avere la forza di alzarci e di andare al centro e dire qualcosa ad Alfonso, se non lo farà lui. Però se non sarà così, adesso è il momento giusto per fare quello che ci chiedono di fare in dirett ...