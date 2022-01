Genoa | Badelj | «Sempre difficile affrontare il Covid Salvezza? Ecco cosa serve»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Milan, centrocampista del, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Sassuolo: le dichiarazioni Ai microfoni di DAZN, Milanha parlato prima di Sassuolo-. SITUAZIONE – «Il-19 ormai è con noi da due anni ed èaffrontarlo. Come calciatore cerco di essereattento, ma la situazione non è facile. Gli spostamenti e lo stile di vita vann cambiati».– «Dobbiamo essere consapevoli di quello che abbiamo fatto finora, di quello che abbiamo proposto. Bisogna risvegliare ora l’atteggiamento di squadra». ATALANTA – «Ripartiamo da lì sul piano dell’atteggiamento. Per la prestazione dobbiamo crescere». L'articolo proviene da Calcio News 24.