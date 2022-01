Covid | a rischio collasso la sanità | ' Situazione grave | verso il codice nero'

Advertising

Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - SkyTG24 : Covid #Napoli, Ordine Medici: 'Situazione critica, rischio codice nero' - ladyonorato : Secondo lo studio di #Pfizer (pubblicato recentemente) gli effetti dei farmaci genici sono questi: - CarlaKaky : RT @Shardana27: CarlaKaky: RT @Shardana27: CarlaKaky: RT @Shardana27: CarlaKaky: RT @EBeccalossi: @CarlaKaky - Shardana27 : CarlaKaky: RT @Shardana27: CarlaKaky: RT @Shardana27: CarlaKaky: RT @EBeccalossi: @CarlaKaky… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid rischio

Il Sole 24 ORE

Situazionefuori controllo a Napoli . 'Abbiamo bisogno di aiuto ora. Roma decida per una misura drastica '. Così, il presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli , Bruno Zuccarelli, lancia l'allarma a ...Non saremo irresponsabili nel mettere ala vita di nessuno. Questa è la cosa più importante", ha affermato Lupercio Carlos do Nascimento, sindaco di Olinda, dichiarata patrimonio storico - ...«La situazione è critica, abbiamo bisogno di aiuto ora. Roma decida per una misura drastica». È l'allarme del presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, ...Covid-19, Andrea Crisanti contro l'obbligo vaccinale per gli over 50: "Autentica follia. Non si può imporre senza una revisione del consenso informato". Parere opposto per Bassetti: "Soluzione intelli ...