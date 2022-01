Cos’è la cantinetta per il vino e a cosa serve

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Le cantinette per ilsono elettrodomestici che ricordano un po’ il frigorifero di casa, finalizzati esclusivamente alla conservazione dei vini, compresi i più pregiati e di qualità elevata. In pratica, unaè in grado di ricreare il clima di una cantina vera e propria, e quindi di conservare perfettamente sia le bottiglie dida degustazione, sia i prodotti che richiedono invecchiamento o le varietà più pregiate. Infatti, gli esperti e gli intenditori delsanno bene che, per mantenere intatte le caratteristiche aromatiche di unpregiato e gustarne tutte le sfumature, è molto importante conservarlo alla temperatura ideale, che varia da un tipo diad un altro. Indicativamente, si può dire che la temperatura migliore per la conservazione e la degustazione ...