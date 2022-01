Bimbo morto annegato a Torre del Greco: convalidato il fermo alla madre (Di giovedì 6 gennaio 2022) convalidato il fermo per Adalgisa Gamba, la donna accusata di aver ucciso il figlio Francesco di soli due anni e mezzo, morto annegato a Torre del Greco. La decisione è stata presa da parte del Gip: ora la madre del piccolo sarà portata in carcere. convalidato fermo per Adalgisa Gamba La mamma di Francesco è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 6 gennaio 2022)ilper Adalgisa Gamba, la donna accusata di aver ucciso il figlio Francesco di soli due anni e mezzo,del. La decisione è stata presa da parte del Gip: ora ladel piccolo sarà portata in carcere.per Adalgisa Gamba La mamma di Francesco è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. Il piccolo sarebbe stat… - CronacaSocial : Gabriel Feroleto, il bambino di 2 anni morto strangolato dalla sua mamma. La nonna costretta a dormire in strada. I… - lagenda70889069 : Bardonecchia: per il bimbo due mesi morto accertato un caso di SIDS #Bambino #Bardonecchia #morto… - NapoliToday : #Cronaca #TorredelGreco Bimbo morto annegato in mare, convalidato il fermo della madre - infoitinterno : Bimbo di 2 anni morto annegato a Torre del Greco, convalidato il fermo della mamma -