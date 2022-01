Antonella Viola: “ho ricevuto una lettera di minacce ed un proiettile” (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’immunologa Antonella Viola sotto scorta per le gravi le minacce dei No Vax rivolte anche alla sua famiglia L’immunologa Antonella Viola è stata minacciata dai No Vax e con lei anche la sua famiglia. Per questo motivo le è stata affidata una scorta. Il Corriere della Sera riporta il testo della minaccia: «I BAMBINI NON SI TOCCANO. Basti pensare agli effetti neurotossici e cardiotossici. Se non cambia le sue interviste dicendo che i bambini non vanno vaccinati saremo ben lieti di colpire lei e la sua famiglia. Tranquilla, non morirà nessuno ma due pallottole calibro 22 nella pancia e nelle ginocchia non uccidono, fanno solo un gran male». Il messaggio si conclude: «Non seguiranno altri comunicati». Leggi anche: CASO SAMAN, LO ZIO DANISH NON SI OPPONE ALL’ESTRADIZIONE Sempre il Corriere della Sera ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’immunologasotto scorta per le gravi ledei No Vax rivolte anche alla sua famiglia L’immunologaè stata minacciata dai No Vax e con lei anche la sua famiglia. Per questo motivo le è stata affidata una scorta. Il Corriere della Sera riporta il testo della minaccia: «I BAMBINI NON SI TOCCANO. Basti pensare agli effetti neurotossici e cardiotossici. Se non cambia le sue interviste dicendo che i bambini non vanno vaccinati saremo ben lieti di colpire lei e la sua famiglia. Tranquilla, non morirà nessuno ma due pallottole calibro 22 nella pancia e nelle ginocchia non uccidono, fanno solo un gran male». Il messaggio si conclude: «Non seguiranno altri comunicati». Leggi anche: CASO SAMAN, LO ZIO DANISH NON SI OPPONE ALL’ESTRADIZIONE Sempre il Corriere della Sera ...

