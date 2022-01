Allegri: “Il Napoli aveva solo 4 titolari fuori, noi all’andata 6” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Massimiliano Allegri, allenatore dalla Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Juventus-Napoli, gara valida per la ventesima giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato: “Il Napoli aveva quasi tutti i calciatori titolari, solo 4 titolati fuori; all’andata noi eravamo senza 6 titolari. Il Napoli ha fatto una buona partita, anche noi. Siamo stati frettolosi negli ultimi 20 metri. La classifica rispetto al Napoli è rimasta invariata, quindi c’è da lavorare ancora. La cosa positiva è che abbiamo un punto in più rispetto al girone d’andata”. “Ci vuole più lucidità e tranquillità quando entriamo in area di rigore, poi è ovvio che dipende anche dalle caratteristiche dei ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Massimiliano, allenatore dalla Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Juventus-, gara valida per la ventesima giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato: “Ilquasi tutti i calciatori4 titolatinoi eravamo senza 6. Ilha fatto una buona partita, anche noi. Siamo stati frettolosi negli ultimi 20 metri. La classifica rispetto alè rimasta invariata, quindi c’è da lavorare ancora. La cosa positiva è che abbiamo un punto in più rispetto al girone d’andata”. “Ci vuole più lucidità e tranquillità quando entriamo in area di rigore, poi è ovvio che dipende anche dalle caratteristiche dei ...

