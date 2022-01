A due anni subisce un trapianto di cuore: il bambino ora può festeggiare con la sua famiglia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Rocky Wayne è un bambino di due anni che è stato sottoposto a un trapianto di cuore il giorno del Ringraziamento. Al bimbo è stata diagnosticata una cardiomiopatia ventricolare sinistra non compattata cinque mesi dopo la sua nascita, nel settembre del 2019. Ora che è stato dimesso può festeggiare con la sua famiglia. A 5 mesi ha bisogno di un trapianto di cuore: la storia di Rocky La storia di Rocky è riportata da Wave 3 News. Rocky Wayne è nato nel Kentucky nel 2019. Solamente cinque mesi dopo la nascita i medici gli hanno diagnosticato una cardiomiopatia ventricolare sinistra non compattata. Questa patologia comporta un disturbo del muscolo cardiaco in cui la camera inferiore sinistra del cuore, che aiuta il ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 6 gennaio 2022) Rocky Wayne è undi dueche è stato sottoposto a undiil giorno del Ringraziamento. Al bimbo è stata diagnosticata una cardiomiopatia ventricolare sinistra non compattata cinque mesi dopo la sua nascita, nel settembre del 2019. Ora che è stato dimesso puòcon la sua. A 5 mesi ha bisogno di undi: la storia di Rocky La storia di Rocky è riportata da Wave 3 News. Rocky Wayne è nato nel Kentucky nel 2019. Solamente cinque mesi dopo la nascita i medici gli hanno diagnosticato una cardiomiopatia ventricolare sinistra non compattata. Questa patologia comporta un disturbo del muscolo cardiaco in cui la camera inferiore sinistra del, che aiuta il ...

