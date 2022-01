Volvo Cars e Qualcomm insieme per un sistema di infotainment al vertice (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Volvo sta utilizzando le piattaforme Snapdragon Cockpit Platforms di Qualcomm Technologies per elevare ad un livello superiore il suo sistema di infotainment basato su Google Android Automotive che ... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022)sta utilizzando le piattaforme Snapdragon Cockpit Platforms diTechnologies per elevare ad un livello superiore il suodibasato su Google Android Automotive che ...

Ultime Notizie dalla rete : Volvo Cars Volvo Cars e Qualcomm insieme per un sistema di infotainment al vertice ... audio e intelligenza artificiale del prossim o SUV Polestar 3 e del nuovo SUV completamente elettrico di Volvo Cars, pur con un consumo energetico molto basso. Avvalendosi delle più recenti ...

Volvo nomina l'ex capo Dyson come nuovo presidente e CEO ... per garantire la continua e forte leadership di Volvo Cars con un CEO che abbia un forte background nel software, nella trasformazione digitale e nelle soluzioni innovative". Quando Rowan subentrerà ...

Volvo Cars e Qualcomm insieme per un sistema di infotainment al vertice QN Motori Volvo Cars e Qualcomm insieme per un sistema di infotainment al vertice Volvo Cars e Qualcomm insieme per un sistema di infotainment al vertice. Per elevare ad un livello superiore il sistema basato su Google Android Automotive.

Volvo Cars, Jim Rowan nuovo ceo Volvo Cars ha nominato Jim Rowan amministratore delegato e presidente a partire dal 21 marzo. Rowan prenderà il posto di Hakan Samuelsson, ...

