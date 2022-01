Volantino Br all’asta, corsa per accaparrarselo. Prezzo aumentato del 1000 per cento. L’ex-brigatista Persichetti: è una copia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Vola il Prezzo della copia a ciclostile, messa in vendita all’asta, del Volantino originale con il quale le Brigate Rosse annunciarono il rapimento di Aldo Moro e l’uccisione della sua scorta in via Fani il 16 marzo 1978. Il Volantino Br originale – un reperto storico – è stato messo in vendita online dalla casa d’aste Bertolami Fine Arts di Roma a 600 euro. Ed il Prezzo è velocemente schizzato verso l’alto aumentando di oltre il mille per cento in poche ore, arrivando a toccare i 7.000 euro. Ma è molto prevedibile che aumenti ancora di molto. Per il lotto numero 43 del catalogo “Autografi & Memorabilia” polemiche e offerte vanno di pari passo in queste ore: sono arrivate finora 32 proposte d’acquisto. E il Volantino Br ha già quadruplicato la sua ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Vola ildellaa ciclostile, messa in vendita, deloriginale con il quale le Brigate Rosse annunciarono il rapimento di Aldo Moro e l’uccisione della sua scorta in via Fani il 16 marzo 1978. IlBr originale – un reperto storico – è stato messo in vendita online dalla casa d’aste Bertolami Fine Arts di Roma a 600 euro. Ed ilè velocemente schizzato verso l’alto aumentando di oltre il mille perin poche ore, arrivando a toccare i 7.000 euro. Ma è molto prevedibile che aumenti ancora di molto. Per il lotto numero 43 del catalogo “Autografi & Memorabilia” polemiche e offerte vanno di pari passo in queste ore: sono arrivate finora 32 proposte d’acquisto. E ilBr ha già quadruplicato la sua ...

