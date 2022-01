Udinese, quarantena dal 5 al 9 gennaio: saltano le prossime due gare (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’Udinese messa ufficialmente in quarantena dall’ASL. I bianconeri salteranno le gare con Fiorentina e Atalanta L’Udinese costretta a saltare le gare con Fiorentina e Atalanta. Bianconeri messi in quarantena dall’ASL da oggi fino al 9 gennaio. COMUNICATO – «Udinese Calcio comunica che, in seguito alle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha disposto per il gruppo squadra, fermo restando l’isolamento fiduciario obbligatorio per i soggetti positivi, la quarantena o l’autosorveglianza dal 5 al 9 gennaio 2022 in base alle rispettive vaccinazioni. Per tutti i detti soggetti è stato, altresì, disposto il divieto di esercitare sport di squadra di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’messa ufficialmente indall’ASL. I bianconeri salteranno lecon Fiorentina e Atalanta L’costretta a saltare lecon Fiorentina e Atalanta. Bianconeri messi indall’ASL da oggi fino al 9. COMUNICATO – «Calcio comunica che, in seguito alle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha disposto per il gruppo squadra, fermo restando l’isolamento fiduciario obbligatorio per i soggetti positivi, lao l’autosorveglianza dal 5 al 92022 in base alle rispettive vaccinazioni. Per tutti i detti soggetti è stato, altresì, disposto il divieto di esercitare sport di squadra di ...

Advertising

sportface2016 : +++#Udinese, la #Asl mette in quarantena tutta la squadra per cinque giorni: salta #FiorentinaUdinese+++ #SerieA - Sicilianodoc7 : RT @sportface2016: +++#Udinese, la #Asl mette in quarantena tutta la squadra per cinque giorni: salta #FiorentinaUdinese+++ #SerieA - NandoPiscopo1 : RT @sportface2016: +++#Udinese, la #Asl mette in quarantena tutta la squadra per cinque giorni: salta #FiorentinaUdinese+++ #SerieA - CalcioNews24 : #Udinese in quarantena causa #Covid: saltano le gara con #Fiorentina e #Atalanta ? - pescheriadaelio : RT @TuttoMercatoWeb: L'ASL blocca l'Udinese: quarantena fino al 9 gennaio. Chiesto il rinvio contro Fiorentina e Atalanta -