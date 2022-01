Serie A, dove vedere Bologna-Inter: streaming gratis LIVE e diretta tv DAZN o SKY? (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Giovedì 6 gennaio, alle ore 12.30, allo stadio “Dall’Ara”, il Bologna di Sinisa Mihajlovic ospiterà l’Inter di Simone Inzaghi, il match è valido per la 20.a giornata della Serie A 2021-2022. Prima di scoprire dove vedere Bologna-Inter in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre. Il Bologna è decimo con 27 punti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe Interessarti:: Serie A, dove vedere Udinese-Napoli: streaming e diretta tv DAZN o SKY? Serie A, dove ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Giovedì 6 gennaio, alle ore 12.30, allo stadio “Dall’Ara”, ildi Sinisa Mihajlovic ospiterà l’di Simone Inzaghi, il match è valido per la 20.a giornata dellaA 2021-2022. Prima di scoprireintv e, analizziamo il momento delle due squadre. Ilè decimo con 27 punti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti::A,Udinese-Napoli:tvA,...

Advertising

GuidoDeMartini : Sansone e il caso dei calciatori no Vax al Bologna. Nicola Sansone. «Viviamo in un mondo di m... dove i diritti uma… - kirin_osu : appena finito Arcane, bella sorpresa, non me l'aspettavo onestamente. Jinx è stata scritta molto bene, probabilment… - Valentina345600 : @voglioungelatoo Dove stai guardando la serie? - CPiaciuto : Raga, una domanda serie, ma il tipo che doveva sposare katia dove sta? #gfvip - BiLTHSxnalu : @sheiswonderland Sarebbe interessante sapere dove sta la verità ?????? perché è tutto molto strano comunque non sto se… -