Selvaggia Lucarelli pubblica un vecchio video di Katia Ricciarelli | “Misogina e prepotente”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)oggi pomeriggio ha condiviso sulla propria pagina Instagram undel 2006 della Gialappa’s Band, in cui si vedono alcune immagini dia La Fattoria. Quell’edizione, tenuta in Marocco, vide alla conduzione Barbara d’Urso e fra i concorrenti, oltre la cantante lirica, anchestessa. “Vedo critiche in giro per l’atteggiamento arrogante e volgare dellaal Grande Fratello, che non sto seguendo” – ha scritto su Instagram la giornalista – “Non sono sorpresa però. Mi avete sbloccato un ricordo. Anno 2006, La Fattoria, una delle prime esperienze in tv. Ero una semi-sconosciuta tra personaggi molto noti (Montano, Arca, Mattera, Marcus Schenkenberg, Petrarolo, Fabiani…) E poi lei. Me la ...