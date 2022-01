Scuole chiuse per 3 settimane e recupero a Giugno: la firma del Presidente (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le Scuole dovrebbero riaprire lunedì 10 gennaio. Ci sono poi 3 settimane prima della fine del mese indicato dagli epidemiologi come quello del «picco» dei contagi Covid-19 della definitiva consacrazione della variante Omicron come dominante nel Paese, al posto della Delta. Che si fa? Da due giorni il governo guidato da Mario Draghi prima rassicura a ogni livello che le lezioni riprenderanno, poi fa riunioni interministeriali e coi sindacati della scuola, segno che il quadro nazionale a Roma chiaro sicuramente non è. In Campania, così come in Toscana e in Veneto, tre presidenti di Regione hanno già detto chiaramente che non vogliono riaprire le Scuole. Motivo? Troppi contagi, pochi vaccinati fra i ragazzi, situazione ingestibile. Ieri il testo di proposta delle nuove regole prodotto dai presidenti regionali e indirizzato alla ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ledovrebbero riaprire lunedì 10 gennaio. Ci sono poi 3prima della fine del mese indicato dagli epidemiologi come quello del «picco» dei contagi Covid-19 della definitiva consacrazione della variante Omicron come dominante nel Paese, al posto della Delta. Che si fa? Da due giorni il governo guidato da Mario Draghi prima rassicura a ogni livello che le lezioni riprenderanno, poi fa riunioni interministeriali e coi sindacati della scuola, segno che il quadro nazionale a Roma chiaro sicuramente non è. In Campania, così come in Toscana e in Veneto, tre presidenti di Regione hanno già detto chiaramente che non vogliono riaprire le. Motivo? Troppi contagi, pochi vaccinati fra i ragazzi, situazione ingestibile. Ieri il testo di proposta delle nuove regole prodotto dai presidenti regionali e indirizzato alla ...

