Scommesse | Juventus vs Napoli | le quote migliori

Il Napoli ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato contro la Juventus (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 18 sfide ai bianconeri (4N, 11P) – dal 2020 in avanti quella partenopea è la squadra che ha battuto più volte i piemontesi in Serie A (tre). La Juventus ha vinto nove delle 10 sfide contro il Napoli all'Allianz Stadium (completa uno 0-1 del 2018, firmato Koulibaly) – dalla stagione 2011/12 i bianconeri hanno ottenuto più successi interni solamente contro Fiorentina e Roma (10). Non è la prima volta che Juventus e Napoli si sfidano in Serie A nel giorno dell'Epifania: il 6/1/1991 ebbero la meglio i bianconeri grazie a una rete di Casiraghi all'87° minuto di gioco (1-0). Da novembre in avanti la Juventus ha subito solamente due ...

