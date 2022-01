Sci alpino | startlist slalom Zagabria 6 gennaio | orari | programma | tv | streaming | pettorali degli azzurri

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Giovedì 6andrà in scena lomaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci. Si tratta del recupero della gara inoggi e rinviata a causa delle condizioni critiche della neve lungo il pendio della capitale croata. Prima manche alle ore 13.00, la seconda alle ore 16.10. Ad aprire le danze sarà il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, seguito dall’austriaco Marco Schwarz e dallo svizzero Ramon Zenhaeusern. Pettorale numero 4 per il norvegese Henrik Kristoffersen, che scenderà prima del francese Alexis Pinturault e dell’austriaco Manuel Feller. Il grande favorito della vigilia resta il francese Clement Noel col pettorale numero 7. L’Italia sogna in grande con Alex Vinatzer, che ha avuto in dote il numero 8. Gli altriai ...

Giovedì 6 gennaio andrà in scena lo slalom maschile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Si tratta del recupero della gara in programma oggi e rinviata a causa del ...Dopo lo slalom di Zagabria, che verrà recuperato domani (giovedì 6 gennaio), la Coppa del Mondo di sci alpino maschile si trasferità ad Adelboden (Svizzera) per due grandi Classiche del Circo Bianco.