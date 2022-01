Roberto Calissano | “Mio fratello Paolo non si è ucciso | depresso per colpa dei produttori”

Advertising

Damianodanny1 : PAOLO NON SI È UCCISO FRATELLO CALISSANO, ROBERTO STAVA MALE GESTO NON AVREBBE MAI FATTO ABBIA FATTO PAST… - infoitcultura : Paolo Calissano, il fratello Roberto: «Non si è ucciso, ne sono sicuro» - _DAGOSPIA_ : 'PAOLO NON SI È UCCISO, NE SONO SICURO' - IL FRATELLO DI CALISSANO, ROBERTO: 'STAVA MALE MA...'… - storie_italiane : Morte Calissano, il fratello Roberto: 'Forse ha esagerato con i farmaci ma chi glieli ha venduti?'#storieitaliane… - _Sport_Calcio_ : RT @pomeriggio5: Continua il giallo sulla morte di Paolo Calissano: l'attore soffriva perchè dimenticato? Roberto Alessi: 'Parte del mond… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Calissano

'Mio fratello non si è ucciso, ne sono sicuro. Stava male ma è un gesto che non avrebbe mai fatto'. Lo dice, fratello di Paolo, in un'intervista al settimanale 'Oggi'. L'attore, volto noto di molte fiction televisive, è stato trovato morto il 30 dicembre scorso nel suo appartamento in zona ...Nostro zio lo aveva invitato a pranzo a Natale ma lui aveva declinato', racconta a Oggi,. 'Mio fratello era un sognatore e un creativo. Da quando aveva capito che non lo volevano ...Secondo Roberto Calissano l’attore non voleva morire: “Aveva dei progetti, era un sognatore e un creativo” Come ha già detto l’ex compagna Fabiola Palese, anche secondo il fratello di Paolo Calissano ...Il 30 dicembre scorso Paolo Calissano è stato trovato senza vita nel suo appartamento in zona Balduina, a Roma, dalla sua ex fidanzata, Fabiola Palese. di Redazione Online. Il fratello dell’attore sco ...