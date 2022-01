Omicidio Daniele, il gip: "La madre porta il figlio dal padre" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Secondo il Gip di Varese che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Davide Paitoni "l'Omicidio non era prevedibile". Il quarantenne resta in carcere: "può uccidere ancora" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Secondo il Gip di Varese che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Davide Paitoni "l'non era prevedibile". Il quarantenne resta in carcere: "può uccidere ancora"

