Montanaro Ancl | “serve obbligo vaccinale e regole chiare | no a burocrazia”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Tutti, che siano lavoratori o datori di lavoro, vorrebbero un po’ di normalità. Facciamo i il vaccino e andiamo avanti”. Ad affermarlo all’Adnkronos è il presidente dell’Associazione nazionale dei consulenti del lavoro, Dariosottolineando che nel “mondo reale tutto è più lineare: non c’è questo dualismo sul vaccino e sul green pass”. Quello che pesa sul mondo del lavoro, invece, “è la” che rende la vita difficile. “Vorremmo una normalità e questa normalità coincide con l’o con il green pass rafforzato”, spiega ancoraricordando che “nessuna rappresentanza dei lavoratori è mai stata contraria all’”. Per il presidente dell’“non ci deve essere spazio per ...

Per questo,chiede alle associazioni di lavoratori e ai sindacati "di fare fronte comune per chiedere alle istituzioni una proroga della cassa integrazione e dell'assegno in deroga con ...... il presidente nazionale Dario. Fra gli intervenuti di rappresentanza della categoria la ... L'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (in breve) è l'unica associazione di ...'E’ assolutamente necessario che siano prorogati la cassa integrazione guadagni in deroga e l’assegno ordinario Covid fino al 31 marzo prossimo'. Lo ..."La norma su malattia e infortunio del professionista è diventata realtà" e l'Ancl, Associazione nazionale consulenti del lavoro, esprime "grande soddisfazione" per l'approvazione al Senato dell'emend ...